Menadžer Liverpoola Jurgen Klopp istakao je da navijači nisu pohlepni, ali da imaju veliku želju za osvajanjem trofeja.

Jurgen Klopp / 24sata.info

U prvom redu to je Premier liga na čiju titulu se čeka 30 godina. Nijemac tvrdi da su igrači spremni za ciljeve.



“Da li je to pohlepa? Ne znam. Više je kao želja da se osvajaju trofeji. Nisam siguran da je to ista stvar”, rekao je Klopp.



“Naša želja da je ogromna. Da li je to i pohlepa ne znam. Nije me ni briga. Ono što je bitno je da smo napredovali zahvaljujući prethodnom iskustvu, da smo spremni da se borimo. Ne sanjamo da ćemo nešto uraditi, ali vjerujemo u svoje sposobnosti. Vidjet ćemo šta će da se dogodi. Nikad se ne zna”.



Redsi su prvi u Premier ligi sa 13 bodova više i utamicom manje od Leicestera.



“Ponosan sam na igrače. Nadam se da su i navijači”, nastavio je Klopp. “U nastavku sezone nećemo biti nervozni, nije situacija kao da je 0:0”.





(SCsport)