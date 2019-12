Politike u Nogometnom/Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine (N/FS BiH) ima, ali Evropska fudbalska asocijacije (UEFA) i Svjetska fudbalska asocijacija (FIFA) sada nas neće suspendovati, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za Anadolu Agency (AA) Elvedin Begić, predsjednik N/FS BiH.

Foto: AA

Prvi čovjek bh. fudbala priznaje da nije zadovoljan rezultatima u sportskom segmentu N/FS BiH u 2019. godine, najprije jer se ”A” reprezentacija kroz kvalifikacije nije uspjela plasirati na EURO 2020. Međutim, tvrdi da je N/FS BiH uradio mnogo u svim segmentima u godini na izmaku.



”Javnost ne interesuje ništa osim rezultat i to razumijem donekle. Nikoga ne interesuje da li se postiglo jedinstvo u Savezu, kažem jedinstvo - vrlo bitna riječi u BiH. Ne pita se imamo li blokada u radu, problema sa budžetom, uspijevamo li osigurati uslove za rad svih selekcija. Zaista te stvari je potrebno pomenuti, jer ih javnost često zanemaruje. Rezultat ”A” reprezentacije BiH definiše sve druge uspjehe. Živimo u BiH koja je jako komplikovana, što se odražava i na rad Saveza. Pričamo da li politika utiče na fudbal u BiH? Utiče na naše živote, zbog čega ne bi uticala i na neke procese koji se vode u Savezu”, istakao je Begić, dodavši:



”Moramo biti sretni da i kada smo imali rezultatsku krizu nismo mogli čuti od igrača, selektora, javnosti da je N/FS BiH zatajio u osiguranju adekvatnih uslova reprezentaciji. Naša reprezentacija ima sve uslove kao i velike reprezentacije u Evropi i svijetu. Dostignut je taj nivo. Nemamo problema sa likvidnošću, nemamo dugova, što je jako bitno. Obezbjeđujemo projekte u široj lokalnoj zajednici, pomažemo klubovima. Od UEFA i FIFA nije lagano obezbjediti projekat u bilo kom okviru, novčanom, pa implementirati ga u BiH. Očekujemo neko negdje da nam ulaže. Zaboravljamo da je ovo grana privrede koja treba da obezbjedi uslove za rad, da bi generirali druge oblasti u sportu”.



- Problemi sa implementacijom projekata -



Od naredne sezone u Premijer ligi BiH svi stadioni trebali bi imati reflektore, što je jedan od projekata za koji je najveći dio novca N/FS BiH osigurao kroz fond UEFA.



”I onda u jednom od intervjua jedan igrač Slobode kaže 'eto ulažu nam u reflektore a ne u travu'. Ko to ulaže?! Zamislite naše shvatanje da nam neko napravi stadione da bi mogli trenirati i igrati. Ni u jednoj grani privrede osnovna sredstva se ne obezbjeđuju putem humanitarnih sredstava. Zaboravljaju da su projekti putem UEFA i FIFA u cilju poboljšanja uslova za razvoj fudbala u svim segmentima, a ne nekom klubu sredstvo za rad. Ušli smo u program pomoći izgradnje reflektora jer smo u aplikaciji obrazložili da je bitan radi zaštite zdravlja igrača po vrućinama, marketinga, veće posjete na stadionima”, kazao je Begić.



Kao dobre primjere rada na poboljšanju uslova na stadionima istakao je ”Grbavicu” u Sarajevu, te ”Rođeni” u Mostaru, gdje su, kako kaže, uprave Željezničara i Veleža ”shvatile da su oni ti koji trebaju raditi, a ostalo što obezbjede je pomoć”.



”Kada osiguramo projekat kod implementacije često poseban problem imamo u lokalnim zajednicama, odnosu i u odnosu uprava klubova sa lokalnom zajednicom. Nerijetko i uprave klubova se mijenjaju, pa projekti kasne. Nigdje u svijetu nema da Savez bude nosilac aktivnosti izgradnje infrastrukture u čitavoj zemlji”, decidan je Begić.



Sudeći prema njegovim riječima, u skorije vrijeme nije za očekivati da će BiH u Sarajevu dobiti nacionalni stadion, npr. po uzoru na Skoplje (Sjeverna Makedonija) i Tiranu (Albanija), gdje je država većinskim dijelom finansirala izgradnju modernih fudbalskih arena.



”Koji je to savez u Evropi sam izgradio Nacionalni stadion, osim u Francuskoj?! I ako bi se jednog dana izgradio, treba postaviti pitanje da li se može samofinancirati. Imali smo puno ideja u prošlosti. Uređenje Koševa, Grbavice, Otoke, pa i da današnja zgrada saveza bude u sklopu mogućeg nacionalnog stadiona. Međutim, uvijek smo nailazili na prepreke regulacionog plana, vlasništva... Trenutno, najbliže rješenje je da se stadion eventualno gradi na području sarajevske općine Novi Grad, koja je sistematski pristupila rješavanjima izmjene regulacionog plana, izrade idejnog projekta, pronalasku potencijalnih investitora. I Savez je zainteresovan staviti sve raspoložive kapacitete i uz saradnju sa UEFA i FIFA-om pomoći lokalnoj zajednici da zaživi ovaj projekt u Sarajevu”, rekao je Begić.



- Nećemo donijeti odluku koja nije u interesu klubova -



U N/FS BiH planiraju u dogledno vrijeme uraditi i novu reorganizaciju Premijer lige BiH, pa možda i smanjiti broj klubova koji učestvuju u elitnom društvu sa 12 na 10. Ipak, Begić govori da će sve raditi isključivo u dogovoru sa klubovima, koji su nerijetko razjedinjeni.



”Činjenica je da proces licenciranja klubova kod nas ima dva modusa, za evropska takmičenja i Premijer ligu BiH. To je zbog toga jer osim četiri, pet klubova i lokalnih zajednica ostali nisu u stanju da prate UEFA pravilnik za Evropu. UEFA u pojedinim zemljama, tako i u BiH dozvoljava da su blaži uslovi za licencu za nastup u domaćem takmičenju, kako bi pružili šansu razvoju fudbala, tj. da ne bi ostali bez dovoljnog broja klubova u državnom profesionalnom takmičenju. I zbog toga se postavlja pitanje da li treba smanjivati ligu na 10 klubova. Ima zagovornika, ali i onih na drugoj strani. N/FS BiH i naš Izvršni odbor nisu mjesto gdje se presijeca i odlučuje u ime sviju. Nikada nećemo donijeti odluku koja nije u interesu klubova, pogotovo ovih najvećih”, rekao je Begić, naglasivši da će N/FS BiH nastojati da produži ugovor sa BH Telecomom ili bilo kojom drugom firmom koja bi ponudila eventualno bolje uslove o generalnom sponzorstvu Premijer lige BiH:



”Između ostalog, kroz sponzora riješili smo plaćanje svih službenih lica utakmica Premijer lige BiH, plaćanje poreza kroz zakonsku proceduru, unificirani način igranja i napravili iskorak da stvorimo iste uslove za sve. Postoji i nagrada za učešće u Premijer ligi BiH shodno plasmanu na tabeli. Od generalnog sponzora lige ne zadržavamo ni jednu marku, sve podijelimo klubovima. Famozni natpisi 'Savez u ovom kolu ili prvenstvu kroz kazne ostvario prihod taj i taj' nisu tačni. Nastojimo da prihod od kazni reinvestiramo u klubove kroz projekte koji se vežu za bezbjednost na stadionima. Savezu ne trebaju prihodi od izrečenih kaznih klubovima”.



Poseban problem i na stadionima Premijer lige BiH su huliganizam, šovinizam, pa i fašizam, klicanje i isticanje slika pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca. Kazne koje je vinovnicima incidenata izricao Savez bile su minorne, mišljenje je mnogih.



- Bez pomoći države nema borbe protiv huligana -



Begić poručuje da će se N/FS BiH nastaviti boriti svim raspoloživim alatima protiv svih devijacija na stadionima, istakavši da ”država tu ima glavnu ulogu”.



”Bez pomoći države, bez odgovarajućih zakona ne može se po tom pitanju ništa uraditi ni u BiH. Ipak, ne smijemo se uspavati i ne raditi dovoljno vezano za ispade na tribinama. Godinama klubovi ne rade dovoljno sa navijačima. UEFA traži i oficire za rad sa navijačima, ne samo oficire za bezbjednost. Nažalost, u Premijer ligi BiH u podosta klubova imamo jedno lice koje je sve. I česta smjena uprava ima za posljedicu i oko rada po pitanju sigurnosti na stadionima i saradnje sa navijačima. Najveći problem u ovoj državi u borbi protiv huligana je nedostatak zakona o sportu, sigurnosti, o okupljanju u određenim sredinama, nadležnostima, koji zakon na kojem nivou se implementira”, smatra Begić.



Na pitanje, da li bi N/FS BiH mogao biti suspendovan od strane UEFA i FIFA radi nedavnog direktnog miješanja politike u smjenu Mileta Kovačevića sa mjesta predsjednika FSRS, odnosnu u državnom Savezu, Begić je odgovorio:



”Mnogo priče obično nema uporište u velikoj istini. Opasnost postoji uvijek. Postojala je i prethodnih sedam godina. Postoje i procedure na koji način se dolazi do suspenzije. Nije ovaj trenutak specifičan da bi dizali galamu - bit će Savez suspendovan. Ni 2011. UEFA nije naprasno suspendovala N/FS BiH. Dogodilo se to nakon tri, četiri godine problema. Ne postoji šansa da sada, u narednih 10 ili 15 dana Savez bude suspendovan, da ne igramo baraž. To su interesni spinovi. Recimo, 2010. prva mjera bila je blokiranje sredstva od projekata. Nakon dvije godine kada se stanje nije promijenilo desila se totalna suspenzija. UEFA je upoznata sa svim našim preprekama i problemima. Uticaj politike je problematično pitanje. Neki zagovaraju da je uticaj ako je član IO istaknuti član partije. Pitanje je na koji način taj član utiče sa politikom u rad Saveza. Politika utiče na naše živote, dijelom i na Savez. Ključno je pitanje gdje je granica”.



- Zabrinjava, nijedan klub nije podržao akciju VAR -



VAR afera, u kojoj je nekoliko osoba u sudijskoj organizaciji i arbitara osumnjičeno za direktno reketiranje klubova, te je Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu za ”organizovani kriminal” potresla je bh. fudbal pred kraj ove godine.



”I u samoj akciji agencije su istakle da je Savez u potpunosti sarađivao i dao punu podršku istražnim organima. Zabrinjava što niti jedan klub nije dao podršku toj akciji. Neka se javnost zapita, šta je? I nama su veliki upitnici. N/FS BiH i dalje će biti na raspolaganju svim agencijama da bilo koji oblik kriminala bude procesuiran. Kao Savez donosit ćemo odluke kako bi zaštitili integritet takmičenja, da se optuženi ne pojavljuju više kao službena lica na utakmicama. Istrajat ćemo, te i u narednom periodu pomoći agencijama na provedbi zakona, da se otkriju i sankicionišu svi koji to i zasluže”, istakao je Begić.



Rekao je da je odnos N/FS BiH izuzetno dobar sa mnogim nacionalnim fudbalskim asocijacijama u Evropi, posebno državnim savezima u regiji.



- Ne bježim od krivice -



Neosnovanim smatra kritiku ”da je savez kriv za sve loše što se dogodi u fudbalu BiH”.



”Ne bježim od krivice, ali ne možemo 2019. kada ne uspijemo u kvalifikacijama reći ko je postavio Prosinečkog, a 2018. kada napravimo uspjeh u Ligi nacija ne postaviti to pitanje. Poštujem, ima i ovakvih i onakvih mišljenja. Međutim, nije legitimno od nekih stalno 'pljuvat' bez argumenata, uz navođenje paušalnih konstatacija”, pričao je Begić.



Kako je AA juče objavila, Begić je istakao i da Dušan Bajević, selektor fudbalske reprezentacije BiH neće raditi besplatno, kako se ranije pojavila informacija u pojedinim medijima. Naglasio je da vjeruje da će Bajević uspjeti nadomjestiti nedostatke iz kvalifikacija, te da će se kroz zeničke utakmice baraža BiH plasirati na EURO 2020.



I doskorašnjem selektoru Robertu Prosinečkom zahvalio se na korektnosti tokom čitavog mandata, ali i rastanka ”za poželjeti”.





(AA)