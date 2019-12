U prvoj utakmici na Boxing Day u okviru 19. kola engleske Premier lige, Tottenham je na svom terenu nakon preokreta pobijedio Brighton (2:1).

Foto: Twitter

Tottenham je zaprijetio na početku utakmice, tačnije u petoj minuti kada je pokušao Harry Kane. Engleski napadač u 24. minuti postigao je pogodak, ali nakon gledanja VAR-a isti je poništen zbog ofsajda. Brighton je u 37. minuti došao do prednosti golom Adama Webstera. Do kraja prvog dijela nije bilo većih šansi.



Poslije osam minuta igre u drugom dijelu, Kane je poslao loptu u mrežu gostiju za 1:1. Galebovi su mogli do novog vodstva u 67. minuti kada je šutirao Pascal Gross, a Paulo Gazzaniga odbranio. Serge Aurier uposlio je Dele Allija u 72. minuti, a Englez je pogodio za preokret i vodstvo Spursa od 2:1.



U finišu utakmice Spursi su mogli i potvrditi trijumf kada je šutirao Alli, ali je odbranio Mathew Ryan. Veliku priliku imao je i Christian Eriksen u sudijskoj nadoknadi, no rezultat se nije mijenjao i ostalo je 2:1.



U terminima od 16:00, 18:30 i 21:00 odigrat će se preostale utakmice Premier lige na Boxing Day. Igranje na dan poslije Božića u Engleskoj je tradicija duga preko 100 godina.





(SCsport)