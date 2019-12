Prema pisanju talijanskih medija francuski nogometni reprezentativac Paul Pogba (26) u siječnju bi mogao preseliti iz Manchester Uniteda u redove Juventusa za 60 milijuna eura odštete i njemačkog veznjaka Emrea Cana.

Zanimljivo, Pogba je 2009. kao 16-godišnjak stigao u Manchester United iz Le Havrea, no 2012. je 'pobjegao' u Juventus i to besplatno.



Legendarni Alex Ferguson je prije nekoliko godina otkrio kako je Pogba tada trebao potpisati novi ugovor s Unitedom, međutim njegov menadžer Minoa Raiola je sve dogovorio s Juventusom.



Francuz se u Juventusu zadržao do kolovoza 2016. kada se vratio u Manchester United za čak 105 milijuna eura, no sada je korak do povratka u Torino.



Engleski mediji navode kako je francuski veznjak frustriran svojom situacijom na Old Traffordu, te činjenicom da je ove sezone upisao svega šest nastupa.



Veliki interes za njegove usluge pokazali su i Real Madrid, te PSG, no torinska "Stara dama" posao želi obaviti već u siječnju, a ne na kraju ove sezone, prenosi Hina.



Juventus je spreman platiti 60 milijuna eura, a prema Manchesteru bi krenuo i Emre Can kojeg Juve ove sezone nije prijavio za Ligu prvaka. Njemački veznjak je stigao u torinsku "Staru damu" 2018. iz Liverpoola za 16 milijuna eura.



