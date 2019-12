Ole Gunnar Solskjaer, menadžer Manchester Uniteda, izjavio je da je Paul Pogba najbolji svestrani veznjak na svijetu.

Foto: Arhiv

Pogba se proteklog vikenda vratio na teren nakon što se oporavio od povrede gležnja, koju je zadobio još u septembru. Ušao je u igru u 64. minuti u teškom porazu (0:2) Uniteda na gostovanju kod Watforda, ali je uspio pokazati da mnogo znači za klub sa Old Trafforda. Stoga se očekuje da će u duelu protiv Newcastlea u srijedu uvečer biti u startnoj postavi.



“Vidjećemo još kako reaguje, kako se osjeća. Stvarno je dobro igrao kada je ušao, to je veliki plus za nas. Može igrati bilo gdje na sredini teren, na svakoj poziciji u veznom redu. On je vezni fudbaler koji pokriva sav prostor između dva šesnaesterca. Može se uvući duboko, može igrati na duge pasove, može otići visoko do gola i kombinovati, kao protiv Watforda. Sve zavisi od utakmice. Divno je imati Pogbu, jer je on najbolji svestrani veznjak na svijetu, može obaviti svaku ulogu. Sjajno je imati ga ponovo u timu“, rekao je Solskjaer za britanske medije.



United zauzima tek osmo mjesto na tabeli sa svega 25 bodova, što je najmanje na Božić od kada se igra Premier liga Engleske, tačnije od 1992. godine. Solskjaer priznaje da njegov tim nije tamo gdje želi da bude, ali je uvjeren da će napredovati na sličan način kao ljuti rival Liverpool, koji dominira ove sezone u Engleskoj.



“Želimo biti tim koji može dominirati nad timovima i 'razbijati' protivnike. Liverpoolu je trebalo nekoliko godina da dođe na nivo na kojem je sada i moramo nastaviti dalje, jer to je ono gdje želimo stići. Trenutno smo dobri u kontranapadima. Da, imamo tempo i brze igrače. To bi uvijek trebali i imati, jer je to u našoj tradiciji“, zaključio je norveški trener.



United uoči 19. kola Premier lige za liderom Liverpoolom, koji ima 49 bodova i utakmicu manje, zaostaje čak 24 boda. Ipak, “crveni đavoli“ su jedini tim koji se može pohvaliti da je ove sezone ostao neporažen u duelu sa “redsima“, kada je na Old Traffordu veliki derbi završen rezultatom 1:1.





