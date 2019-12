Ole Gunnar Solskjaer, menadžer Manchester Uniteda izjavio je da francuski reprezentativac Paul Pogba, koji zbog povrede nije igrao od septembra, neće biti prodat u januarskom prelaznom roku.

Foto: Arhiv

Očekivalo se da će se Pogba vratiti treninzima prošle sedmice, nakon što se oporavio od teške povrede gležnja, ali se to nije desilo jer se razbolio. Međutim, Solskjaer je rekao da se 26-godišnjak nastoji vratiti i da neće napustiti Old Trafford sljedećeg mjeseca.



“Pogba nije na prodaju u januaru. Nadam se da će igrati do kraja ove godine, ali neću da ga forsiram. Ne mogu da rizikujem usporavanje njegovog opravka ili obnavljanje povrede“, pojasnio je norveški trener.



U posljednje vrijeme britanski mediji su se raspisali o tome kako će Solskjaer u januaru dovesti talentovanog zemljaka Erlinga Haalanda iz RB Salzburga. Pojedini su čak objavili i da je Haaland u petak sa ocem iz Stavangera poletio za Manchester.



“Haaland je na Božićnim praznicima. Ne mislim da putuje ovamo. Uostalom iz Stavangera ne možete nigdje letjeti. Ne mogu komentarisati igrače drugih klubova. Previše nagađate“, poručio je Solskjaer novinarima.



Haaland, kojem je tek 19 godina, oduševio je ove sezone u Ligi šampiona postigavši osam golova u šest utakmica. Sjajno igra i u Bundesligi Austrije u kojoj je mrežu zatresao 16 puta u 14 odigranih susreta. Karijeru je počeo u Bryneu, a potom je igrao za Molde, gdje je sarađivao sa Solskjaerom. Za seniorsku reprezentaciju Norveške odigrao je dvije utakmice.





(AA)