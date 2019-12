El Clasico odigran večeras na Nou Campu završio je bez pogodaka, a posljednji put kada su Barcelona i Real Madrid odigrali rezultatom 0:0 desilo se prije 17 godina. Oba trenera, Ernesto Valverde i Zinedine Zidane, ispisali su nove stranice historije.

Foto: Agencije

Nije bilo većih šansi na početku utakmice, a u 13. minuti domaći su tražili penal. Međutim, nakon što je glavni sudija Alejandro Hernandez koristio VAR donio je odluku da nema jedanaesterca. Casemiro je u 18. minuti šutirao glavom, ali nije bilo promjene rezultata. Brazilac je pokušao i u 26. minuti, no zaustavio ga je golman katalonskog kluba.



Federico Valverde je u 32. minuti uputio udarac, koji je završio pored gola. U finišu prvog dijela viđena je po jedna dobra šansa na obje strane. Prvo je pokušao Jordi Alba, a zatim Valverde na drugoj strani kada je odbranio njemački čuvar mreže, Marc-Andre ter Stegen.



U nastavku prvo veće uzbuđenje viđeno je u 59. minuti kada je Lionel Messi promašio loptu u odličnoj šansi, međutim Antoine Griezmann je igrao rukom, tako da bi pogodak bio vjerovatno poništen da ga je postigao Argentinac. Minutu poslije Luis Suarez je pao u šesnaestercu, no sudija se nije oglasio.



Gareth Bale je imao veliku šansu u 68. minuti, a u 73. minuti poništen je pogodak Real Madridu zbog ofsajda. Do kraja utakmice kao da su oba kluba željela samo ostati nepražena u ovom meču, tako da je do kraja ostalo 0:0. Posljednji susret bez pogodaka koji su odigrali ovi rivali odigrao se krajem 2002. godine.



Ernesto Valverde ovim remijem izjednačio je rekord Pepa Guardiole tako što je uspio u sedam uzastopnih El Clasica ostati neporažen. S druge strane Zinedine Zidane je ispisao također historiju i postao prvi trener Reala koji je uspio ostati neporažen na pet uzastopnih El Clasica na Nou Campu.



(SCsport)