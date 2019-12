U drugoj utakmici polufinala Svjetskog klupskog prvenstva Liverpool je pobijedio meksički Monterrey sa 2:1 i plasirao se u finale ovog takmičenja gdje će igrati protiv Flamenga. Monterreyju ostaje susret za treće mjesto sa Al-Hilalom.

Foto: Agencije

Liverpool je u 12. minuti došao do prednosti kada je Mohamed Salah sjajno uposlio Nabyja Keitu. Ipak, slavlje Redsa nije dugo trajalo. Prvo je Dorlan Mauricio Pabon Rios imao dobru šansu, a u 14. minuti nakon odbrane Alissona Rogelio Funes je poslao loptu u mrežu za 1:1.



Redsi su imali šansu preko Jamesa Milnera u 23. minutu, a u nastavku Pabon je prijetio engleskom timu u više navrata. Do kraja prvog dijela Keita je bio u prilici za Liverpool. U drugom dijelu utakmice Pabon je ponovo stvarao probleme Redsima, a Keita je uputio još jedan udarac na drugoj strani.



Divock Origi je zatresao mrežu Monterreya u 62. minuti, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. Viđeno je još nekoliko prilika do kraja susreta, a u prvoj minuti sudijske nadoknade Roberto Firmino je postigao pogodak za 2:1, koji je donio pobjedu Redsima i plasman u finale Svjetskog klupskog prvenstva.



(SCsport)