Vanredna sjednica Skupštine FSRS sa samo jednom tačkom dnevnog reda – „razrješenje predsjednika FSRS“ održana je u utorak navečer u Banskom dvoru u Banjaluci, a delegati su donijeli očekivanu odluku.

Mile Kovačević / 24sata.info

Predsjednik FSRS Mile Kovačević smijenjen je sa funkcije jednoglasnom odlukom. Na Skupštini je bilo prisutno 44 od 55 delegata, a za kvorum je prema Statutu neophodno da na sjednici bude prisutno 42 delegata, prenosi Mondo.



Za smjenu Kovačevića glasalo je 44 od 44 prisutna delegata Skupštine.



Inicijativu za smjenu predsjednika FSRS prije nekoliko mjeseci pokrenuli su članovi Izvršnog odbora FSRS, predsjednici Područnih saveza i delegati Skupštine FSRS nezadovoljni radom rukovodstva Saveza.



Kovačević nije uvažavao njihove zahtjeve za održavanje vanredne sjednice IO FSRS i vanredne sjednice Skupštine, čime je prekršen Statut FSRS pa je na kraju sve “presjekla“ inspekcija.



Inspektorat RS prošle sedmice zabranio je rad Fudbalskom savezu RS sve dok se ne ispune zahtjevi i održe sjednice IO FSRS i Skupštine, što je učinjeno u samo nekoliko dana.



U petak je održana sjednica IO FSRS, na kojoj je zakazana vanredna skupština koja je danas u skladu sa rješenjem inspekcije imala samo jednu tačku dnevnog reda – smjenu predsjednika FSRS.



Mile Kovačević tako je napustio funkciju poslije punih 12 godina.



Za predsjednika FSRS izabran je 30. novembra 2007. godine, nakon iznenadne smrti tadašnjeg prvog čovjeka FSRS, Dr Milana Jelića, a ponovo je biran na ovu funkciju 2010, 2012. i 2016. godine.



Mandat mu je trajao do oktobra 2010. ali 13. godina mandata nije bila srećna za njega i FSRS uskoro će dobiti novog predsjednika.



Očekuje se da vrlo brzo bude zakazana nova sjednica Skupštine FSRS na kojoj će biti izabran novi predsjednik FSRS sa mandatom do oktobra 2020. odnosno redovnih izbora, a u međuvremenu će on automatski obavljati i funkciju potpredsjednika Izvršnog odbora FSBIH.





(24sata.info)