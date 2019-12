Pep Guardiola je na posljednjoj konferenciji za medije Manchester Cityja, održanoj povodom žrijeba osmine finala Lige prvaka, govorio o zanimljivim temama.

Naravno, veći dio konferencije je posvećen rivalu Građana u osmini finala Real Madridu, kojeg s klupe predvodi Zinedine Zidane.



Zidane je u posljednje vrijeme na meti kritika od strane javnosti zbog nešto slabijih igara i rezultata Kraljevskog kluba.



Pep je stao u njegovu odbranu, a otkrio je da je zbog njega kao igrač sanjao o nastupanju za Juventus, čiji je Zizu dres tada nosio.



“Kao igrač sanjao sam da igram sa njim u istoj ekipi, ali to se nikada nije dogodilo. Kada sam napustio Barcelonu, sanjao sam o transferu u jedan veliki italijanski klub – Juventus”, rekao je menadžer Cityja.



“Samo sam tamo mogao da igram sa Zizuom, ali to se nažalost nije realizovalo”, dodao je on i zagolicao maštu navijača torinskog velikana.



Podsjetimo, Guardiola je ljetos prema pisanju brojnih italijanskih medija bio glavni kandidat za novog trenera Juventusa, ali na kraju je Maurizio Sarri zamijenio Maxa Allegrija.





