Na zatvaranju 16. kola italijanske Serije A nevjerovatnu pobjedu upisao je Lazio rezultatom 2:1 na gostovanju Cagliariju.

Foto: Agencije

Jedan od derbija, makar sudeći po tabeli i prikazanom ove sezone, otvoren je lijepim golom Giovannija Simeonea u osmoj minuti, čime je Cagliari poveo.



Nebeskoplavi iz Rima su odmah preuzeli inicijativu nakon primljenog gola, ali većih prilika nisu imali. Čak je i Cagliari mogao do drugog gola u nastavku poluvremena, no rezultat se nije mijenjao.



Ofanziva Lazija, ipak, donijela je rezultat kada se čekao posljednji zvižduk sudije Maresce.



Od 93. do 97. minute gosti su napravili nevjerovatan preokret. Prvo je Luis Alberto poravnao u trećoj minuti nadoknade, da bi Felipe Caicedo glavom donio velika tri boda Rimljanima za samo minus od tri boda u odnosu na vodeće Inter i Juventus.



Bivši bosanskohercegovački reprezentativac Senad Lulić zamijenjen je u nastavku utakmice.



(SCsport)