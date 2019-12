U meču 15. kola turske Superlige Basaksehir i Konyaspor su remizirali rezultatom 1:1. Meč je posebno zanimljiv bio fanovima u Bosni i Hercegovini jer je od prve minute igralo čak pet fudbalera iz naše zemlje.

Domaći su mnogo bolje ušli u meč i zaprijetili nekoliko puta, prije nego što su došli do vodećeg gola iz 26. minute.



Edin Višća je ponovo bio asistent, a strijelac gola za Basaksehir bio je Ponck. To je bio i rezultat prvog dijela.



U nastavku susreta i dalje je slična situacija bila na terenu, ali su gosti bili nešto konkretniji u izletima naprijed, pa je nakon sat vremena igre stigla i nagrada.



Deni Milošević je ispratio odličan centaršut sa desne strane i veoma lijepo pogodio glavom za 1:1.



Do kraja utakmice se nije rezultat mijenjao, pa je ostalo 1:1. U domaćem timu čitav meč je odigrao Edin Višća, dok su kod gostiju od prve minute igrali Riad Bajić, Deni Milošević, Amir Hadžiahmetović i Marin Aničić.



