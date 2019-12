Sindikat profesionalnih fudbalera u Bosni i Hercegovini podnio je Nogometnom savezu BiH inicijativu za ukidanje taksi za zasjedanje komisija.

Arhiv / 24sata.info

Kako bi igrači ostvarili svoja prava, obraćaju se nadležnim komisijama za status i transfer igrača u Kantonalnim Savezima, gdje oni zapravo i vrše registraciju svojih ugovora. Za rad tih komisija, po pojedinačnom slučaju, kantonalne fudbalske organizacije naplaćivale su taksu u iznosu od 500 KM. Sindikat profesionalnih fudbalera u BiH podnio je inicijativu NSBiH, kako bi se u posebnim slučajevima ukinula obaveza plaćanja takse za igrače, saopćeno je iz SPFBiH.



U sklopu inicijative SPFBiH predloženo je da se oslobode plaćanja takse oni igrači, koji u svom postojećem i aktivnom ugovoru nisu dobili plaću tri ili više mjeseci, te da se rad komisije u takvim slučajevima vremenski ograniči na maksimalno 20 dana, kako bi se igraču osigurao što brži put do novog Kluba i novog ugovora. Ova inicijativa je sasvim opravdana, s obzirom na to da se postavlja pitanje od čega će igrač, koji 90 ili više dana nije dobio platu, izvršiti plaćanje takse za rad komisija.



Također, SPFBiH apelovao je na NSBiH, da postupi u skladu sa svojim ingerencijama, te osigura rad Registracionih Saveza u potpunosti po propisima, odnosno da se odluke o predmetima igrača donose unutar 30 dana, koliko je predviđeno Pravilnikom o statusu i transferu igrača NSBiH.



S obzirom na to da zastupamo na desetine igrača, uvidjeli smo na terenu da pojedini Registracioni Savezi ne poštuju odredbe Pravilnika i po nekoliko mjeseci odugovlače s donošenjem odluka, u slučajevima koji su jasni. Životni vijek profesionalnih fudbalera ne može zavisiti od pogrešne primjene pravila nadležnog Kantonalnog Saveza i administrativna šutnja mora biti odstranjena iz bh. fudbala, te nadamo da će NFSBiH poslušati 'glas' igrača po ovim pitanjima, navodi se u saopćenju SPFBiH.



(FENA)