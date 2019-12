Josep Pep Guardiola, menadžer Manchester Cityja, smatra da je njegov klub žrtva vlastitog uspjeha, jer je prethodnih sezona postavio visoke standarde, koje je teško održavati.

Pep Guardiola / 24sata.info

Ove sezone “građanima” ne ide kao u prethodne dvije u Premier ligi Engleske. Uoči današnjeg derbija 17. kola u gostima kod Arsenala zaostaju za liderom Liverpoolom velikih 17 bodova.



“Kada smo došli ovdje 2016. godine standard za osvajanje titule bio je 85 osvojenih bodova. Sada da bi ste osvojili Premier ligu morate osvojiti skoro 100 bodova. Pomogli smo Liverpoolu da napravi taj korak, da kupi nevjerovatne vrhunske igrače i sada je to nivo koji morate dostići. Sve ekipe koje su iza Liverpoola znaju da moraju osvojiti 100 bodova. U 11 godina niko nije odbranio titulu u Premier ligi, a onda smo mi to uradili s 14 pobjeda u nizu. Zbog toga ljudi kažu da sada nismo dobri, jer ne mogu zaboraviti ono šta je ovaj tim uradio”, kazao je Guardiola.



Španski trener je istakao da ponekad u sportu dođe period u kojem se ekipa ili pojedinac muče, ali da je to normalno.



“Situacija u kojoj se nalazimo pomoći će nam u budućnosti. Naravno, više bih volio da smo bliže Liverpoolu, ali ovo će nam pomoći, cijelom klubu, organizaciji. Možda smo mislili da smo nakon četiri osvojena pehara u jednoj sezoni nešto što ustvari nismo. Stvarnost sporta je da se stalno morate dokazivati”, zaključio je Guardiola.



Derbi između Arsenala i Manchester Cityja igraće se danas na stadionu Emirates u Londonu s početkom u 17:30 sati. “Topnici” zauzimaju deveto mjesto s 22 boda, dok su “građani” treći s 32.





(AA)