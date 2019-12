Na zadnjoj sjednici Izvršnog odbora Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine (NSBiH) usvojen je ”plan aktivnosti za imenovanje selektora A reprezentacije”, kao i ”hodogram priprema za utakmice baraža”.

Foto: 24sata.info

- Prema pouzdanim izvorima, nema više nikakve sumnje - Duško Bajević novi je selektor reprezentacije BiH. Ekipu će voditi u baražu, u slučaju plasmana razgovarati o budućnosti i daljnjem angažmanu, napisao je na Twitteru dobro obaviješteni sportski novinar Saša Ibrulj.



Novinari su Bajevića jučer na ceremoniji izbora najboljih sportista pitali za komentar, no on im nije mogao dati odgovor:



"Ne bih davao nikakve komentare na to pitanje, jer mi je to zabranjeno" poručio je Bajević.



FS BiH je za 21. decembar zakazao novu sjednicu na kojoj će kako se očekuje biti izabran novi selektor.





(24sata.info)