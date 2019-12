Darko Vojvodić novi je šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Olimpik iz Sarajeve.

Foto: FK Olimpik

Vojvodić će na klupi sarajevskog prvoligaša, koji je jesenju polusezonu završio na prvom mjestu, naslijediti Esada Selimovića koji je podnio ostavku iz, kako je rekao, privatnih razloga.



- Ja sam ovu ligu osvajao dva puta. U međuvremenu sam osvojio ligu RS-a. Nadam se da će Olimpik igrati Premijer ligu iduće sezone, ustvari garantujem vam da će je igrati - kazao je Vojvodić na službenom predstavljanju.



Ističe da je dosadašnji stručni štab uradio dobar posao, a na njemu je sada da nastavi svoju viziju, saopćeno je iz kluba.



- Prvi put sam u životu došao na ovakvo mjesto. Kada sam došao u GOŠK bili su četvrti, u Tuzli su bili u nastajanju nije se znalo ništa, u Slaviji imali dvije lopte. Ovo je za mene novo iskustvo, ali ja sam čovjek principa i obraza i radim neke stvari na svoj način, siguran sam da je to ispravan put i kad sam ja u pitanju disciplina nikada neće doći u pitanju. Neko sam ko to ne trpi, direktan sam, sve kažem svima u oči - dodao je.



Osvrnuo se i na igrački kadar te potencijalne transfere.



- Igrački kadar je odličan. Vidjećemo šta nam bude trebalo u međuvremenu, ima jako kvalitetnih i mladih i starijih igrača i ekipa je u neku ruku po mom ukusu. Ako uspijem, a uspjet ću sigurno, da igrači koji to mogu i umiju, da im unesem dozu agresivnosti, samopouzdanja i mislim da ćemo sljedeću polusezonu gledati Olimpik koji se nikoga neće plašiti. Olimpik će imati konture za Premijer ligu - kazao je novi trener Olimpika.



Vojvodić se po završetku fudbalske posvetio trenerskoj karijeri, a sa klupe je predvodio Drinu iz Zvornika, Slobodu, Slaviju, GOŠK, Zvijezdu Gradačac, Borac, a na Otoku stiže nakon angažmana u Radničkom iz Kragujevca.





(FENA)