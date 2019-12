Roma je u 6. kolu grupe J Evropske lige na svom terenu remizirala sa Wolfsbergerom 2:2 uz pogodak Edina Džeke i izborila je prolaz u nokaut fazu takmičenja.

Foto: Agencije

Vučica je povela u 7. minuti nakon penala koji je izborio Edin Džeko. Golman gostiju Alexander Kofler je srušio Dijamanta nakon čega je sudija pokazao na bijelu tačku. Diego Perotti je lagano realizirao penal tačnim udarcem u donji lijevi ugao za 1:0.



Ipak, samo tri minute kasnije Alessandro Florenzi je postigao autogol za 1:1.



Već u 19. minti bilo je 2:1, a strijelac je bio Edin Džeko. Nakon lijepe akcije domaćih, Diego Perotti je odlično dodao do Dijamanta koji je iz blizine poslao loptu u mrežu za 2:1.



Wolfsberger je igrao otvreno, a takav pristup im se isplatio u 64. minuti kada je Weissman poravnao na 2:2. Do kraja se rezultat nije mijenjao, ali je Vučica prošla dalje. Edin Džeko je odigrao svih 90 minuta.



Dalje iz ove grupe ide i Basaksehir koji je kao gost savladao Borussiju Monchengladbach rezultatom 1:2. Turskoj ekipi bila je potrebna pobjeda za prolaz, a do nje su stigli u 90. minuti.



Thuram je u 33. minuti doveo njemački klub u vodstvo, a Kahveci je u 44. minuti poravnao. Basaksehir je napadao i nije se predavao, a u 90. minuti Enzo Crivelli je pogodio za 1:2 i veliku pobjedu tima za Istanbula.



Edin Višća je igrao cijeli meč za svoj tim.



Partizan se oprostio od Evrope ubjedljivom pobjedom na svom terenu protiv Astane 4:1 (Soumah 4’, Sadiq 22’, 76’, Asano 26’ / Rotariu 79’), dok je u istoj grupi Machester United razbio Alkmaar sa 4:0 (Young 53’, Greenwood 58’, 64’, Mata 62’ pen.).



(SCsport)