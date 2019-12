Fudbaleri Standarda iz Liježa i Arsenala remizurali su 2:2 u susretu 6. kola grupe F Evropske lige.

Foto: Agencije

Belgijanci su imali određene šanse za prolaz, ali s obzirim da je Arsenal u prvom meču u Londonu pobijedio sa 4:0 i imao je bolji međusobni skor, jasno je bilo da belgijskom sastavu treba čudo da anulira taj zaostatak i prođe dalje.



Domaći su čak i poveli sa 2:0, a strijelci su bili Bastien u 47. i Amallah u 69. minuti, ali su Topnici do kraja poravnali. Lacazette u 78. i Saka u 81. minuti postavili su konačnih 2:2.



Gojko Cimirot je odigrao 90 minuta za Standard, dok Seada Kolašinca nije bile u sastavu Arsenala. Dalje iz ove grupe ide i Eintracht koji je iznenađujuće sa 2:3 izgubio na svom terenu od Guimaraesa, ali Standard to nije iskoristio.



Dalje nije prošao ni Lazio koji je imao teoretske šanse u grupi E, ali one su defiitivno ugašene porazom od Rennesa 2:0. Dalje su prošli Celtic i Cluj, a Senad Lulić je bio na klupi Nebeskoplavih.



Qarabag je na svom terenu remizirao sa Dudelangeom 1:1, a u ovome meču Asmir Begović je bio na klupi.



(SCsport)