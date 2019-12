Okončano je takmičenje u još tri grupe Lige prvaka, tako da smo saznali učesnike osmine finala najprestižnijeg takmičenja u Evropi.

Foto: 24sata.info

Grupa G donijela nam je dosta drame do samog finiša, a na kraju dalje idu RB Leipzig i Lyon.



Ova dva tima odigrali su svoj meč u Francuskoj, a on je završen rezultatom 2:2.



Svoju računicu imali su i preostali timovi iz ove grupe, Benfica i Zenit, no rezultat drugog duela nije im išao na ruku.







Benfica je u ovom meču slavila rezultatom 3:0, no nedovoljno za osminu finala.





(24sata.info)