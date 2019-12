Španska Marca danas na naslovnici donosi priču o tome kako je Kylian Mbappe stavio pritisak na svoj klub PSG.

Parižani pokušavaju sve kako bi Kyliana Mbappea nagovorili na produženje trenutnog ugovora koji mu ističe 2022., ali Francuz za sada nema nikakvu namjeru to učiniti.



Situaciju prate brojni evropski velikani poput Real Madrida, ali PSG je i dalje odlučan ne dozvoliti pregovore Mbappeu niti s jednim klubom sljedećeg ljeta. Uz to, klub je ostao u čudu zbog njegovog ponašanja u posljednje dvije utakmice. Mbappeu se nimalo nije svidjelo što ga je trener Thomas Tuchel zamijenio prije kraja utakmica protiv Nantesa i Montpelliera.



Klub shvaća kako Mbappe nije klinac otprije nešto manje od dvije godine, koji je odbio Real da bi se ostao razvijati u PSG-u. Njegova ambicija raste i PSG je sve teže kontroliše.



Le Parisien je nedavno pisao kako je Mbappeu ponuđeno produženje ugovora do 2025., a 20-godišnjak bi zarađivao 25 miliona eura.





