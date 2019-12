Utakmicama posljednjeg kola okončana je sezona u brazilskoj Seriji A, a sezona će ostati upamćena po ispadanju jednog od najvećih klubova u državi, Cruzeira.

Od večeras samo tri kluba nisu nikada ispala iz Serije A. To su Flamengo, Sao Paulo i Santos. U družini je do današnjeg dana bio i Cruzeiro, ali se klubu za kojeg navija preko sedam miliona Brazilaca dogodilo da ispadne iz lige prvi put od 1921. godine.



Cruzeiro je večeras izgubio rezultatom 0:2 od Palmeirasa golovima Ze Rafaela i Dudua, a ni ostali rezultati nisu se poklopili domaćinu, pa je jasno bilo da spasa nema.



Naravno, utakmica nije mogla proći bez incidenata i prekida, pa su policajci reagovali i smirivali bijesne navijače brazilskog velikana koji ima i osvojene dvije Cope Libertadores, ali i najveći broj trofeja u Kupu Brazila, te se nalazi u Top 6 po broju titula šampiona ove zemlje.



Da stvari budu zanimljivije, Cruzeiro je prije nekoliko godina dominirao brazilskim fudbalom, posljednji je tim koji je uspio odbraniti titulu. To se desilo 2014. godine. No, finansijski problemi uništili su ga i morat će sve ispočetka.



Vrijedi napomenuti da je titulu, još prije nekoliko sedmica, osvojio Flamengo, ispred Santosa i Palmeirasa.



Osim Cruzeira, društvo najboljih napustili su CSA, Chapecoense i Avai.



