Maurizio Sarri, trener Juventusa, istakao je još jednom da od početka u sastavu nećemo vidjeti Cristiana Ronalda, Paula Dybalu i Gonzala Higuaina.

Maurizio Sarri / 24sata.info

Stara dama će sutra navečer igrati protiv Lazija, a Sari očekuje da njegov tim vrati pobjedničku seriju nakon neuspjeha sa Sassuolom, te je još jednom ponovio da nećemo gledati od početka pomenutu trojicu fudbalera.



“Trenutno mi je teško da uvrstim svu trojicu u startnih 11 zbog njihovih različitih karakteristika. Ne mogu da zabranim Dybali da se ubacuje u sredinu koliko hoće, a s druge strane Cristiano baš i ne voli da igra u sredini napada, on bi na krilo. Ja sve to moram da ‘upakujem’. Moramo da uzmemo u obzir sve njihove karakteristike i budemo pametni, kako bismo lakše dolazili do prilika za gol”, rekao je Sarri.





(SCsport)