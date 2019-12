Ole Gunnar Solskjaer je potvrdio da će se Chris Smalling, koji ove sezone igra sjajno za Romu, po isteku jednogodišnje posudbe vratiti u Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer / 24sata.info

Smalling je prešao u Romu na posudbu na kraju ljetnog prelaznog roka, a iz “vučice“ su jasno stavili do znanja da bi željeli što prije otkupiti njegov ugovor od Uniteda.



Međutim, Solskjaer je uvjeren da će se 30-godišnji defanzivac vratiti u United nakon što mu istekne ugovor o posudbi.



“Da, vratiće se. Smalling je fantastičan. Znamo da ponekad kada promijeniš okruženje situacija može ići u oba smjera. Međutim, Smalling je tip koji će riješiti takav izazov. Kulturan je, uživa u životu tamo. To je novo iskustvo za njega. On je momak koji nije mogao biti ovdje, a da ne bude standardan i jako mi je drago zbog njega. Možemo vidjeti kakav je vrhunski igrač“, kazao je menadžer Manchester Uniteda za britanske medije.



Smalling je karijeru počeo u Maidstone Unitedu, a zatim je igrao za Fulham i Manchester United. Od ljetošnjeg dolaska u Romu odigrao je 11 takmičarskih utakmica i postigao dva gola. Za reprezentaciju Engleske je nastupio u 31 susretu uz jedan pogodak.





(AA)