Zdravko Mamić dobio je priznanje za sportskog menadžera desetljeća na osmom međunarodnom simpoziju o sportu i prvom međunarodnom festivalu dokumentarnog sportskog filma “Simposar 2019”, a u izjavi za medije osvrnuo se na otkaz Husrefu Musemiću.

Bivši prvi čovjek Dinama zahvalio se na nagradi, istakavši da je počastvovan i da je BiH njegova druga domovina. Na pitanje da li u dogledno vrijeme planira angažman u nekom od naših klubova bio je veoma jasan.

“Nema istine u tome. Postoji interes ljudi koji su me željeli privoljeti da se aktiviram, ali ne želim se vezati za jednu sredinu i jedan klub. Želim da me svi u BiH vole, a ako bih se opredijelio za jedan klub to ne bi bilo dobro po mene”, iskren je Mamić.

Apostrofirao je da se osjeća veličanstveno zbog svih dostignuća Dinama proteklih godina u koje je bez ikakve sumnje trajno ugrađeno njegovo ime i da se cijeli hrvatski fudbal uzdigao kroz Dinamo, a najbolji primjer je reprezentacija.

Istovremeno, rad sa mladim igračima tebao bi biti osnova razvoja i napretka svih klubova u regiji, ali u BiH zbog dosta složene situacije to teško ide.

“Rad nema alternative. U BiH je velika podijeljenost zbog rata, ali BiH je uvijek bila najbolji rasadnik fudbalera. Mi u Dinamu smo uvijek imali puno bh. fudbalera kroz generacije, ali sadašnji igrači nemaju uslove za rad i struka nije valorizirana”, objašnjava popularni Maminjo.

Na kraju, osvrnuo se na nedavni otkaz Husrefa Musemića na klupi Sarajeva, istakavši da to nije u redu.

“Upratio sam sve i osjetljiv sam na prezime Musemić. To su među najvećim igračima koje je BiH dala. Poznajem lično i Husrefa i pratim njegov rad. Znam da je osvojio duplu krunu i ovo je neuobičajen potez. Moram reći da sam se i ja malo posramio jer sam često otpuštao trenere, ali ne znam da sam imao tako radikalan slučaj kada je neko bio prvi i to kolo prije kraja. Sa današnjim iskustvom, nikada ne bih tako nešto priredio treneru. Pogotovo što je riječ o legendi Sarajeva i bh. fudbala. To nije u redu, ali sam siguran da će se Husref vratiti jači nego ikada. Njega Pitari vole i nema sumnje da će učiniti sve da se vrati tamo gdje mu je mjesto”, zaključio je Mamić.

