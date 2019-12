Predsjednik Evropske fudbalske unije (UEFA) Aleksandar Čeferin izjavio je da nije zadovoljan efektima uvođenja video tehnologije (VAR) i da je neophodno napraviti promjene.

Aleksandar Čeferin / 24sata.info

"Ako imate veliki nos mogu da vam ponište gol zbog ofsajda", rekao je Čeferin u intervjuu za Mirror i dodao da će njegov prijedlog biti da se ne prekidaju napadi i ne poništavaju golovi zbog minimalnog ofsajda od 10-20 centimetara.



On je dodao da trenutno ne postoje jasna pravila kojima će se sudije voditi.



"Nedavno smo u Nyonu imali sastanak sa najboljim trenerima svijeta. Bili su tu Klopp, Guardiola, Allegri, Ancelotti i Zidane. Predstavnik sudija Roberto Rosetti pokazao je jednu situaciju igranja rukom i pitao da li je to penal? Polovina je rekla DA, druga da nije. To mora da se riješi".



Takođe, ne sviđa mu se što se VAR različiti koristi i što je tehnologija oduzela spontanost igri.



"Pogledajte Englesku, tamo se neke stvari ni ne provjeravaju. Sa druge strane, u Italiji gledaju situacije po pola sata, ne sviđa mi se sve to. Pomoćne sudije više uopšte ne dižu zastavicu, samo čekaju, čekaju i čekaju. Fudbaleri su prestali da se raduju golovima i prvo čekaju da vide šta će VAR reći", poručio je Čeferin.





