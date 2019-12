Manchester City je večeras na Turf Mooru stigao do laganog trijumfa protiv domaćeg Burnleya rezultatom 1:4.

Foto: Twitter

Pokazali su Građani u ovom susretu kako su mnogo kvalitetniji tim, a sjajan meč je odigrao Gabriel Jesus, koji je postigao dva pogotka.



On je načeo mrežu Burnleyja u 24. minuti na asistenciju Davida Silve, a povisio je i na 0:2 u 54. minuti. Ovaj put mu je asistirao Davidov prezimenjak Bernardo.



Treći pogodak gostiju s Etihada djelo je Rodrija u 68. minuti, da bi u finišu utakmice vidjeli još dva gola, po jedan na obje strane.



Prvo je Mahrez lijepim golom s distance pogodio za 0:4 u 87. minuti, a dvije minute poslije Robbie Brady postiže utješni gol za Burnley i postavlja konačnih 1:4.



Građani su tako stigli na drugu poziciju, ali imaju utakmicu više od trećeplasiranog Leicestera, koji ima isti broj bodova.



Liverpool je prvi sa osam bodova viška u odnosu na City i također ima utakmicu manje od Građana.





Sjajni Crystal Palace s igračem manje slavio protiv Bournemoutha i stigao do petog mjesta



Prvi meč 15. kola engleske Premier lige donio nam je jako uzbudljivu utakmicu na Selhurst Parku, gdje je Crystal Palace dočekao Bournemouth i na kraju slavio s minimalnih 1:0.



Domaći su u 19. minuti ostali s igračem manje nakon izuzetno oštrog starta Sakhoa, koji je zaradio direktan crveni karton.



Činilo se da će Palace teško ostati neporažen u ovom meču, od tada je Bournemouth dominirao i držao loptu u svom posjedu, ali nije napravio ništa konkretno.



Palace je svoju šansu iskoristio u 76. minuti i pogotkom Schluppa stigao do velika tri boda.



Sada je Palace na petom mjestu sa 21 bodom, dok Trešnjice ostaju dvanaestoplasirane sa pet bodova manje.





(SCsport)