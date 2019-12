Senad Lulić, kapiten Lazija i bivši fudbalski reprezentativac BiH izjavio je za italijanske medije da njegov tim zna kako pobijediti Juventus. Upravo duel Lazija i Juventusa u subotu, uz ogled Intera i Rome dan ranije, privlače najviše pažnje uoči 15. kola Serie A.

Senad Lulić / 24sata.info

Oba rimska kluba igraju odlično ove sezone, ali zaostaju za vodećim dvojcem Inter i Juventus.



“Svako se može pobijediti, a mi već znamo kako se pobjeđuje Juventus, jer smo to uradili prošle sezone. Potrebna nam je savršena utakmica, ali siguran sam da to možemo izvesti. Ovaj entuzijazam dolazi iz naše sjajne forme u kojoj se trenutno nalazimo, tako da uz navijače koji će nas bodriti možemo napraviti sjajne stvari. Želimo da stadion bude ispunjen do posljednjeg mjesta, a onda ćemo vidjeti šta će se desiti“, kazao je Lulić na otvaranju klupskog fan shopa.



Duel Lazija i Juventusa igraće se na rimskom Olimpicu u subotu sa početkom u 20.45 sati. Nakon 14 kola “stara dama“ je druga sa 36 bodova, dok su “nebesko-plavi“ treći sa šest manje.



Isti rivali sastaće se i 22. decembra u Saudijskoj Arabiji, gdje će se igrati utakmica Superkupa Italije.





(AA)