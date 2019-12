Trener Verone Ivan Jurić je nakon poraza od Rome izjavio da su doživjeli poraz zbog velikih greški koje su pravili tokom meča.

Foto: Twitter

“Napravili smo neke greške i protivnik nas je kaznio zbog toga. Ušli smo u meč kako smo i planirali, ali je Roma potom promijenila strategiju”, kazao je Jurić novinarima.



Istakao je ipak kako je Roma odigrala odličnu utakmicu.



“Roma ima vrhunske igrače koji su znali naplatiti naše greške”, rekao je Jurić te istakao kako je cilj njegove ekipe izbjeći ispadanje iz lige na kraju sezone.



“Uvijek moramo biti svjesni šta ustvari želimo. Naš cilj je jasan, a to je izbjeći ispadanje. Zato moramo osvajati poene gdje god je to moguće”, kazao je Jurić.



Verona je u nedjelju u 14. kolu Serie A kod kuće poražena rezultatom 1:3 od AS Rome.



Poslije ovog kola, Verona zauzima 9. poziciju s 18 bodova, dok je Roma četvrta s 28 bodova. Lider je Inter s 37, a prate ga Juventus s 36 i Lazio s 30 bodova.





(AA)