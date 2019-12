Roma je večeras u 14. kolu Serije A osvojila važna tri boda na gostovanju kod Verone, koju je savladala sa 1:3.

Foto: Agencije

Vučica je povela u 17. minuti preko Kluiverta, kojeg je fantastično proigrao Pellegrini, ali za samo četiri minute uzvraća Verona preko Faraonija, koji poravnava rezultat.



Ipak, Roma je do kraja poluvremena uspjela da povrati prednost, a ključnu ulogu je kod ovog gola odigrao Džeko, koji se majstorski ubacio i izborio jedanaesterac.



S bijele tačke je bio siguran Perotti, a Roma je u samom finišu stigla do još jednog gola preko Mkhitaryana.



Romi ova tri boda mnogo znače, a s njima se popela do četvrtog mjesta, koje vodi u Ligu prvaka naredne sezone. Verona je na 9. mjestu sa 18 bodova.



(SCsport)