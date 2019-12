Španski nogometni velikan Real Madrid navodno je ponudio Joseu Mourinhu čak 14 miliona eura samo da ne prihvati ponudu Tottenhama i preuzme londonski sastav.

Foto: 24sata.info

"Kraljevski klub" je bio spreman portugalskom stručnjaku isplatiti pravo bogatstvo kako bi odbio ponudu Tottenhama i uskočio na klupu "Los Blancosa" ako bi sadašnji trener Zinedine Zidane dobio otkaz, objavio je The Sun.



Međutim, Mourinho je odbio Špance i preuzeo je Spurse uvjeren kako ta ekipa ima veliki potencijal.



The Sun tvrdi kako je Mourinho sedmicama bio u kontaktu s Tottenhamovim šefom Danielom Levyjem i samo je čekao Pochettinov otkaz.



Mourinho je za Tottenham potpisao ugovor na tri i pol godine, a bivšem menadžeru Chelseaja i Manchester Uniteda to je treći klub u Premiershipu.



Portugalski stručnjak bio je bez trenerskog posla od decembra prošle godine kada je napustio ManU, prenosi Hina.





(FENA)