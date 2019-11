Nakon što su izvučene grupe za Evropsko prvenstvo 2020. godine u fudbalu, UEFA je objavila i raspored utakmica.

Evropsko prvenstvo, koje će se igrati od 12. juna do 12. jula naredne godine prvi put igrano u 12 država.



SKUPINA A (Rim, Baku): 1. Turska, 2. Italija, 3. Wales, 4. Švicarska



1. kolo - 12. lipnja (Rim)

Turska - Italija

1. kolo - 13. lipnja (Baku)

Wales - Švicarska



2. kolo - 17. lipnja:

Turska - Wales (Baku)

Italija - Švicarska (Rim)



3. kolo - 21. lipnja:

Švicarska - Turska (Baku)

Italija - Wales (Rim)



SKUPINA B (Kopengahen, St Peterburg): 1. Danska, 2. Finska, 3. Belgija, 4. Rusija



1. kolo - 13. lipnja:

Danska - Finska (Kopenhagen)

Belgija - Rusija (St Petersburg)



2. kolo - 17. lipnja:

Finska - Rusija (St Petersburg)

2. kolo - 18. lipnja:

Danska - Belgija (Kopenhagen)



3. kolo - 22. lipnja:

Rusija - Danska (Kopenhagen)

Finska - Belgija (St Petersburg)



SKUPINA C (Amsterdam, Bukurešt): 1. Nizozemska, 2. Ukrajina, 3. Austrija, 4. Pobjednik play-offa A (Island, Rumunjska, Bugarska, Mađarska) ili D (Gruzija, Bjelorusija, Kosovo, S.Makedonija)



1. kolo - 14. lipnja:

Nizozemska - Ukrajina (Amsterdam)

Austrija - Pobjednik play-offa D ili A (Bukurešt)



2. kolo - 18. lipnja:

Nizozemska - Austrija (Amsterdam)

Ukrajina - Pobjednik play-offa D ili A (Bukurešt)



3. kolo - 22. lipnja:

Pobjednik play-offa D ili A - Nizozemska (Amsterdam)

Ukrajina - Austria (Bukurešt)



SKUPINA D (London, Glasgow): 1. Engleska, 2. HRVATSKA, 3. (Škotska, Izrael, Norveška ili Srbija) 4. Škotska



1. kolo - 14. lipnja:

Engleska - HRVATSKA (London)

1. kolo - 15. lipnja:

Pobjednik play-offa C - Češka (Glasgow)



2. kolo - 19. lipnja:

HRVATSKA - Češka (Glasgow)

Engleska - Pobjednik play-offa C (London)



3. kolo - 23. lipnja:

HRVATSKA - Pobjednik play-offa C (Glasgow)

Češka - Engleska (LOndon)



SKUPINA E (Bilbao, Dublin): 1. Španjolska, 2. Švedska, 3. Poljska, 4. pobjednik play-offa B (BiH, Sjeverna Irska, Republika Irska, Slovačka)



1. kolo - 15. lipnja:

Španjolska - Švedska (Bilbao)

Poljska - Pobjednik play-offa B (Dublin)



2. kolo - 19. lipnja

Švedska - Pobjednik play-offa B (Dublin)

2. kolo - 20. lipnja:

Španjolska - Poljska (Bilbao)



3. kolo - 24. lipnja:

Pobjednik play-offa B - Španjolska (Bilbao)

Švedska - Poljska (Dublin)



SKUPINA F (Munchen, Budimpešta): 1. Pobjednik play-offa A (Island, Rumunjska, Bugarska, Mađarska) ili D (Gruzija, Bjelorusija, Kosovo, S.Makedonija), 2. Portugal, 3. Francuska, 4. Njemačka



1. kolo - 16. lipnja:

Pobjednik play-offa A ili D - Portugal (Budimpešta)

Francuska - Njemačka (Munchen)



2. kolo - 20. lipnja:

Pobjednik play-offa A ili D - Francuska (Budimpešta)

Portugal - Njemačka (Munchen)



3. kolo - 24. lipnja:

Portugal - Francuska (Budimpešta)

Njemačka - Pobjednik play-offa A ili D (Munchen)



OSMINA FINALA



27. lipnja (London) A1 - C2



27. lipnja (Amsterdam) A2 - B2



28. lipnja (Bilbao) B1 - 3 A/D/E/F



28. lipnja (Budimpešta) C1 - 3 D/E/F



29. lipnja (Bukurešt) F1 - 3 A/B/C



29. lipnja (Kopenhagen) D2 - E2



30. lipnja (Glasgow) E1 - 3 A/B/C/D



30. lipnja (Dublin) D1 - F2



ČETVRTFINALE



3. srpnja (St Peterburg) (F1 - 3 A/B/C) - (D2 - E2)



3. srpnja - (Munchen) (B1 - 3 A/D/E/F) - (A1 - C2)



4. srpnja (Baku) (C1 - 3 D/E/F) - (A2 - B2)



4. srpnja (Rim) (E1 - 3 A/B/C/D) - (D1 - F2)



POLUFINALE



7. i 8. lipnja (London)



FINALE



12. srpnja (London)





(Hina)