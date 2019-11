Nogometaši Bayerna napravili su veliki kiks u 13. kolu njemačke Bundeslige izgubivši kod kuće od Bayera rezultatom 2:1.

Foto: Twitter

Bayern je pobjedom mogao stići čak i do prvog mjesta, no porazom je pao na četvrto.



Bayer je poveo u 10. minuti kada je Leon Bailey matirao Manuela Neuera, a u 34. minuti Thomas Müller je poravnao na 1:1.



Ipak, već u narednom napadu Neuer je morao ponovo po loptu u mrežu kada je Bailey postigao drugi pogodak za, ispostavit će se konačnih 2:1.



Bayern je napadao do kraja susreta, no nije uspio stići ni do boda iako je posljednjih desetak minuta meča Bayer igrao sa deset igrača nakon isključenja Jonathana Taha, prenosi Klix.



Leipzig je sada lider sa 27 bodova i utakmicom više od drugoplasiranog Gladbacha koji ima 25 bodova, koliko ima i trećeplasirani Schalke, dok Bayern ima bod manje.



Ostali rezultati: Hertha - Borussia Dortmund 1:2, Koln - Augsburg 1:1, Hoffenheim - Fortuna 1:1, Paderborn - Leipzig 2:3.





(24sata.info)