Odigrane su četiri utakmice 14. kola engleskog Premiershipa, a nogometaši Liverpoola upisali su novu pobjedu na domaćem terenu.

Ekipa Jurgena Kloppa slavila je na svom Anfieldu protiv Brightona rezultatom 2:1. Domaćin je do vodstva došao u 18. minuti susreta, a strijelac je bio Van Dijk nakon asistencije Alexander-Arnolda.



Isti dvojac je bio autor i drugog pogotka za Liverpool. Opet je Alexander-Arnold asistirao, a Van Dijk pogodio. U 76. minuti susreta crveni karton dobio je Alisson, a Brighton je tri minute kasnije smanjio rezultat preko Dunka.



Tottenham Josea Mourinha slavio je danas na domaćem terenu protiv Bournemoutha rezultatom 3:2. Domaćin je do vodstva došao u 21. minuti preko Dele Allija, a isti igrač bio je strijelac i u 50. minuti susreta.



Treći pogodak za Spurse postigao je Sissoko u 69. minuti susreta. Pogodak za goste postigao je Wilson u 73. minuti susreta. Isti igrač postavio je i konačni rezultat utakmice.



Chelsea je na svom Stamford Bridgeu ugostio West Ham. Gosti su do vodstva došli preko Cresswella u 48. minuti susreta, a ostalo je do kraja susreta 1:0 za goste.



Burnley je na domaćem terenu dočekao Crystal Palace, a ekipa iz Londona slavila je rezultatom 2:0. Gosti su poveli u 46. minuti prvog poluvremena preko Zahe. Gosti su do novog pogotka došli u 78. minuti susreta, a strijelac je bio Schlupp





