Vječiti derbi gradskih rivala Sarajeva i Željezničara bit će igran danas na Koševu, u okviru 18. kola BH Telecom Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Vodećim timovima na tabeli to će biti 120. ligaški i 139. derbi ukupno.

Trener "bordo" tima Husref Musemić je na pres-konferenciji kazao da njegov tim derbi dočekuje sa čelne pozicije na tabeli, u dobroj atmosferi kao i širim igračkim kadrom.

- Dat ćemo sve od sebe, znajući da s pobjedom idemo na zimsku pauzu. Ne želimo se revanširati za prošli poraz na Grbavici (2:5), taj gubitak tri boda i poraz je bio bolan, ali ga ne možemo vratiti. Posljednji derbiji su bili dobri i efikasni za naše uvjete. Pozivam navijače da nas podrže na putu do devete pobjede u nizu - kazao je Musemić.

Naglašava da se ekipe dobro poznaju te da "teško mogu iznenaditi jedna drugu".

- Zadnji poraz Željezničara od Širokog neće nas zavarati jer je derbi nešto sasvim drugo. Oni nisu mijenjali sastav, osim Štilića. To je kvalitetan i lucidan igrač koji u svakom trenutku može napraviti neki nepredvidiv potez - kazao je Musemić.

Zdravstveni bilten aktulenog prvaka je povoljan, a Musemić jedino neće moći da računa na suspendovanog Halida Šabanovića.

Kapiten Sarajeva Krste Velkoski kazao je da njegova ekipa želi da nastavi seriju dobrih igara, te da ubjedljiv poraza u prvom susretu ove sezone od Željezničara neće previše utjecati na rezultat.

- Imamo pozitivan skor od osam pobjeda. Nakon pobjede nad Veležom derbi dočekujemo u dobroj atmosferi. Domaći teren bi mogao biti prednost, iako smo znali i na njemu imati dosta problema. Sada su nam se četiri igrača, koji su igrali prema naprijed, vratili u dobru formu. Mi ćemo se potruditi da napravimo dobar rezultat - rekao je Velkoski.

Trener 'Plavih' Amar Osim izjavio je da je njegova ekipa porazom od Širokog u prošlom kolu sebe dovela u nezavidnu situaciju, a igračima stvorio dozu pritiska zbog činjenice da Sarajevo pobjedom može otići na šest bodova prednosti.

- Samo smo sebe doveli u takvu situaciju. Mogli smo biti mirniji da smo savladali Široki, ali sličnu situaciju smo imali i pred prošli derbi kada je Sarajevo moglo otići na pet bodova prednosti. Ipak, sada bi nam poraz teže pao jer je manje kola do kraja prvenstva, toga smo svjesni i mi i oni - kazao je u petak Osim na pres-konferenciji.

- Sarajevo nema poraza kod kuće i prvo je na tabeli, to dovoljno govori o njihovoj snazi. Nismo ni mi loši, trebali smo dobiti Široki, ali nismo. I dalje smo u vrhu i nije to slučajnost. Dokazali smo sebi da smo s razlogom tu gdje jesmo. Ko se bude bolje snašao može doći do tri boda - rekao je strateg Željezničara.

Navodi da bi Željezničar bio zadovoljan i remijem, ali nije siguran da isto važi i za Sarajevo koje se sigurno pred svojim navijačima želi revanširati za poraz na "Grbavici" od 5:2.

Prvotimac Željezničara Sulejman Krpić rekao je da će Željezničar na Koševu izaći spremniji i borbeniji, te da svi igrači razmišljaju samo o pobjedi.

- Spremamo se psihički i fizički, spremni smo na sve. Nije nam bitno da prikažemo lijepu igru, koliko nam je bitno da osvojimo bodove. Promašio sam penal protiv Širokog što mi se nikada nije desilo u karijeri. Za derbi sam 300 posto spreman - izjavio je napadač.

Derbi će biti igran danas na stadionu "Asim Ferhatović Hase" s početkom u 16.00 sati.

