Odigrane su tri utakmice petog kola grupne faze Evropske lige u terminu od 16:50, a Krasnodar i Getafe su pobjedama donijeli veliko uzbuđenje u grupi C i dodatno zakomplikovali situaciju, dok je Manchester United poražen na gostovanju kod Astane.

Foto: Agencije

Krasnodar je pobijedio Basel na svom terenu sa 1:0. Ruski tim bio je opasniji tokom cijelog meča, ali mreže su mirovale sve do 72. minute kada je dosuđen penal za Krasnodar. Loptu je uzeo Ari i pogodio sa bijele tačke za 1:0, što se na kraju ispostavilo kao konačan rezultat.



Trener gostiju u ovom meču nije mogao računati na Edona Zhegrova iz političkih razloga. Naime, ovaj fudbaler je državljanin i reprezentativac Kosova, a kako Rusija ne priznaje samostalnost ove države tako mu je zabranjen ulazak u Rusiju.



Getafe je istim rezultatom slavio protiv Trabzonspora, samo na gostovanju (0:1). Iako im rezultatski ova utakmica nije značila, Trabzonspor je napravio nekoliko opasnih prilika i mogao ugroziti goste. Ipak, u 50. minuti Mata je postigao pogodak koji je bio dovoljan za trijumf.



Situacija se zakomplikovala kolo prije kraja, jer je sada u grupi C Basel na prvom mjestu sa deset bodova, a samo po bod manje imaju Getafe i Krasnodar. Posljednjem kolu sastaju se Getafe – Krasnodar i Basel – Trabzonspor.



Solskjaer je dao priliku mladim fudbalerima protiv Astane, a Crveni đavoli su na kraju poraženi (2:1). Lignard je doveo engleski tim u prednost u desetoj minuti. Nakon nekoliko šansi na obje strane, Dmitri Shomko je u 55. minuti izjednačio na 1:1, a već u 62. minuti bilo je 2:1 nakon autogola Di'Shona Bernarda. Do kraja se rezultat nije mijenjao.



Rezultati:



(SCsport)