Još šest utakmica petog kola Lige prvaka odigrano je večeras, tako da su sada mnoge stvari jasnije.

Foto: 24sata.info

Barcelona je u jednom od derbija rezultatom 3:1 slavila protiv Borussije Dortmund i tako osigurala plasman u osminu finala sa prvog mjesta grupe F.



Katalonce je u vodstvo doveo Luis Suarez u 29. minuti, a samo četiri minute kasnije Lionel Messi je udvostručio prednost. Do kraja utakmice po gol su postigli još Antoine Griezmann i Jadon Sancho, po jedan na obje strane.



U istoj grupi Inter je došao do veoma važne pobjede na gostovanju kod Slavije Prag rezultatom 3:1 i sada će imati priliku da pobjedom protiv Barcelone u posljednjem kolu izbori plasman u osminu finala.







Dobar meč na Anfieldu su odigrali Liverpool i Napoli, a on je završen rezultatom 1:1.



Dries Mertens je u 21. minuti doveo Napolitance u vodstvo, a konačan rezultat postavio je Dejan Lovren nakon sat vremena igre.







U drugom susretu ove grupe večeras su u Belgiji snage odmjerili Genk i Red Bull Salzburg, a na kraju je gostujuća ekipa slavila sa visokih 4:1.







Salzburg je nakon ovog meča ostao treći sa sedam bodova, dok je Genk posljednji u grupi sa samo jednim bodom.



U posljednjem kolu Napoli dočekuje Genk, a Salzburg Liverpool. Ukoliko Austrijanci dobiju barem 1:0 ekipu Jurgena Kloppa, izbacit će je iz Lige prvaka i to u slulčaju da Napoli pobijedi Genk na domaćem terenu.



Do gostujuće pobjede došao je Ajax kod Lillea (0:2), a meč RB Leipziga i Benfice je završen bez pobjednika 2:2, dok je ubjedljiv bio Salzburg koji je slavio rezultatom 4:1 na gostovanju Genku, prenosi SCsport.







(24sata.info)