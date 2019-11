Prve dvije utakmice današnjeg programa Lige prvaka odigrane su u terminu od 18:55 u kojima je Zenit upisao trijumf nad Lyonom, dok su Valencia i Chelsea remizirali.

Fantastičan meč na Mestalli odigrali su Valencia i Chelsea, a on je završen bez pobjednika, rezultatom 2:2.



Meč je obilovao lijepim potezima, nesvakidašnjim situacijama i greškama, ali i preokretom. Španci su poveli golom Carlosa Solera iz 40. minute, ali je do poluvremena Mateo Kovačić uspio poravnati rezultat. U pitanju je bio naredni napad nakon primljenog gola Plavaca.



Na sjajan način gosti su otvorili drugi dio igre i do kompletnog preokreta došli preko Christiana Pulišića u 50. minuti.



Dani Parejo je uspio promašiti jedanaesterac u 65. minuti za domaće, no Daniel Wass u 82. minuti postavlja konačnih 2:2.



Manje uzbuđenja vidjeli smo u Sankt Peterzburgu gdje je Zenit rezultatom 2:0 slavio protiv Lyona.



U samom finišu prvog dijela Artem Dzyuba je doveo Ruse u vodstvo, da bi Magomed Ozdoev postavio konačan rezultat pet minuta prije kraja susreta.





