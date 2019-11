Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, Elvedin Begić, demantovao je glasine da će se sutra održati važan sastanak sa selektorom Zmajeva, Robertom Prosinečkim.

Popularni Žuti u nekoliko navrata istakao je da će održati sastanak sa Begićem u utorak, no to, po svemu sudeći, nije istina.



O sudbini Roberta Prosinečkog će se raspravljati u narednim danima, a konačnu odluku donijet će Izvršni odbor NSBiH.



“To je prazna priča da ćemo se sastati sutra. Nismo ni dosad nasamo sastajali tako često, a pogotovo ne po ovim pitanjima”, istakao je Begić u razgovoru za Mondo i najavio da će odluku o njemu donijeti Zvjezdan Misimović, Sejo Kajtaz, Dušan Bajević i Munir Talović.



“Oni moraju prvo sjesti ove sedmice, razgovarati i napraviti svoje analize i viđenje situacije. Po mojim saznanjima to bi moglo biti već u srijedu. Poslije toga idemo na Izvršni odbor“, potvrdio je Begić.



“Sva priča koja se vrti i ono ‘sastat ću se ja sa predsjednikom i popričati’ pada u vodu jer ja to nisam nikad radio, niti ću raditi, s obzirom na zaduženja i potrebu da ljudi iz struke kažu svoje mišljenje. Izvršni odbor NSBIH nikada nije donosio odluke dok nije struka dala svoje prijedloge i izvještaje“, zaključio je Begić.





