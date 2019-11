Veznjak Manchester Cityja i jedan od najboljih engleskih nogometaša, Raheem Sterling, čeka rasplet situacije oko Pepa Guardiola prije nego što potpiše novi ugovor s Građanima.

Trenutni Sterlingov ugovor sa Manchester Cityjem traje do ljeta 2023. godine, ali klub je već sada voljan produžiti njegov ugovor kako bi ga obvezao na još duži period. Iako je prošlo samo 12 mjeseci od kada je Sterling potpisao najnovije produženje, aktuelni engleski prvak spreman je Sterlingu ponuditi uslove koji će povećati njegovu plaću na 450 hiljada funti sedmično.



Ali prema pisanju engleskih medija, bivši igrač Liverpoola trenutno odbija produžiti ugovor dok se ne riješi budućnost Pepa Guardiole. Naime, Sterling je upravo pod španskim stručnjakom postao jedan od najboljih igrača na svijetu i jasno je kako puno toga ovisi o Pepu.



Stvar je u tome kako su sve veće glasine o potencijalnom Guardiolinom odlasku na kraju sezone, dok mu aktuelni ugovor ističe na ljeto 2021. Indikativno je i to da Guardiola nikada nije započeo petu sezonu u nekom klubu, što je potaknulo nagađanja.



Čak i da Guardiola ostane menadžer Cityja do 2021. godine, mnogi sumnjaju da će potpisati novi ugovor, a to bi mogao biti i početak kraja za Sterlinga u Manchesteru, je interes za njega pokazalo je nekoliko velikana, uključujući i trofejni Real Madrid.





