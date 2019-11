U posljednjem današnjem meču 17. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine Borac i Zrinjski su odigrali bez golova (0:0). Meč su, osim malo uzbuđenja, obilježile i dvije teške povrede golmana Brkić i stoper Jovanovića.

Iza nas je veoma ‘tvrd’ meč, koji je bio na rubu incidenta već na početku.

Odmah se krenulo sa žestokom igrom i startovima, a varnice su se u osmoj minuti događale čak na dvije strane terena između igrača.

Nažalost, u prvom dijelu više smo gledali faulove, nego prilike. Izdvajaju se pokušaji Stojana Vranješa, jednom lob i jednom glavom, što je u konačnici bilo i najzanimljivije.

Po otvaranju drugog dijela, domaći su postigli gol. Ipak, nakon duže pauze odlučeno je da se on poništi zbog evidentne ofsajd pozicije.

Do kraja utakmice bilo je po nekoliko prilika na obje strane, no Borac, uprkos inicijativi, nije uspio do trijumfa.

Borac – Zrinjski 0:0

Stadion: Gradski stadion Banjaluka. Gledalaca: 5.000. Sudija: Admir Šehović (Sarajevo). Žuti kartoni: Danilović, Janičić, Radulović, Kajkut (Borac), Jakovljević, Čirjak (Zrinjski).

Borac: Lučić, Radulović, Jovanović, Milutinović, Dujaković, Ćosić, Kajkut, Crnov, Vranješ, Janičić i Ziljkić.

Zrinjski: Brkić, Gojković, Barbarić, Kadušić, Jakovljević, Tičinović, Rustemović, Čurjurić, Zlomislić, Kunić i Mandić.

(SC)