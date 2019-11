Selektor nogometne reprezentacije BiH Robert Prosinečki rekao je da bi odlazak na Evropsko prvenstvo sa Zmajevima bila kruna njegove trenerske karijere.

Prosinečki je nakon žrijeba u Nyonu u kojem je naša reprezentacija saznala da bi eventualnu utakmicu finala baraža igrala na domaćem terenu govorio za UEFA-u, a zvanična stranica NS BiH prenijela je to na svojoj Facebook stranici.



Naš tim će u polufinalu igrati protiv Sjeverne Irske, protivnika za kojeg je Prosinečki rekao da znamo sve o njima s obzirom na to da smo dva puta igrali u Ligi nacija.



"Sigurno je da dobro znamo Sjevernu Irsku samim tim što smo dva puta igrali u Ligi nacija, oba puta uspješno jer smo pobijedili i definitivno je da znamo sve o njima. Imamo malu prednost jer igramo u Bosni i Hercegovini, ali sigurno će to biti jedna teška utakmica koja neće biti nimalo lagana za prolazak. Vjerujemo da možemo proći, oni su igrali dobro u grupnoj fazi kvalifikacija, osim zadnje utakmice protiv Njemačke, ali su u globalu bili dobri i očekujemo jednu dobru utakmicu i vjerujemo da možemo proći i igrati finale", kazao je Prosinečki.



Nakon toga, rekao je da su oni vrlo organizovana reprezentacija koja se možete nositi protiv bilo koga.



"Oni su vrlo organizovana ekipa koja dugo godina igra zajedno i zna se dobro, igraju timski i igrači im igraju u Engleskoj, pa su samim tim dobro ukomponovana ekipa s igračima koji drugi ili treći ciklus igraju zajedno. To je njihova najjača snaga, igraju dobro dugim loptama, imaju odličan skok i prekidi su im jedna od boljih strana. Oni su dobra reprezentacija koja se može nositi protiv bilo koga", istakao je selektor nogometne reprezentacije BiH.



Prosinečki je kazao da će ova utakmica biti puno drugačija od onih u Ligi nacija.



"Ovo će biti nova utakmica, igra se jedan meč u kojem prolaziš ili ispadaš, pa ćemo sigurno imati drugačiji način i pristup u odnosu na dvije prethodne utakmice. Opet ponavljam, oni su vrlo kvalitetna reprezentacija", podvukao je Prosinečki.



Na pitanje da li osjeća veliki pritisak zbog loših rezultata u kvalifikacijama, Prosinečki je rekao:



"Pritisak je uvijek tu, posebno zbog toga što nismo dobro odigrali grupnu fazu i onako kako može BiH. Pritisak će opet biti, ali imamo prednost da igramo kući i igrači i svi će sigurno biti motivisani. Ima još puno do utakmice".



Istakao je da reprezentacija BiH igra puno bolje na domaćem nego na gostujućem terenu.



"BiH godinama igra dobro na domaćem terenu i to će sigurno biti naša prednost, naši igrači su drugačiji kada igraju kući nego u gostima i možemo reći da je to prednost za naš tim", dodao je Robi.



Na pitanje kako će se naš tim pripremati za meč protiv Sjeverne Irske, Prosinečki je kazao da će ekipa morati biti maksimalno spremna.



"Pripremamo se za jednu utakmicu, to je taj prvi meč sa Sjevernom Irskom nakon kojeg ćemo imati pet dana da se eventualno pripremimo za drugi meč, to je nokaut sistem i nema više ispravaka i moraš biti super spreman i taktički i fizički i fizički da bi ostvario pobjedu", kazao je Prosinečki koji je dodao da bi odlazak na Euro bio velika stvar za čitavu državu:



"Mislim da BiH ima dobru ekipu, atmosfera nije najbolja zbog rezultata u grupnoj fazi, a između igrača nema nikakvih problema i oni su svi željni igrati na jednom velikom takmičenju kao što je Evropsko prvenstvo i vjerujem da će dati sve da ostvare dobar rezultat. Velika stvar za BiH je bio odlazak na Evropsko prventvo što se moglo vidjeti i u načinu na koji su slavili, a velika stvar bi bila da opet odu na jedno veliko takmičenje što Euro jeste. To će puno značiti za sve ljude u toj državi i sigurno će to biti jedna prekrasna stvar, ukoliko se desi. Džeko i Pjanić su igrači koji igraju u velikim klubovima gdje su jedni od najvažnijih igrača i oni jako znače za ovu reprezentaciju. Ukoliko oni budu u najboljoj formi i motivisani, onda BiH može očekivati prolazak na Euro", istakao je Prosinečki.



Prosinečki je na kraju rekao da bi mu odlazak na Euro s reprezentacijom bio kruna karijere.



"Imao sam tu sreću što sam igrao za reprezentaciju i igrao sam jedno Evropsko i četiri Svjetska prvenstva, to su velike stvari i kada bih mogao otići s BiH kao trener na Euro, to bi bila kruna mog trenerskog posla", dodao je Prosinečki.



Zmajevi će 26. marta naredne godine u polufinalu dočekati Sjevernu Irsku, dok u drugom polufinalu igraju Slovačka i Republika Irska. Pobjednici će se sastati u finalu 31. marta.





