Fudbalska reprezentacija i ekipe Kosova u kvalifikacijama za evropske lige ili prvenstva, neće moći igrati sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Rusijom.

Arhiv / 24sata.info

Kako navodi Radio Slobodna Evropa, to je odluka UEFA i ne važi u slučajevima kada reprezentacije ili ekipe stignu do eliminacione faze ili finala nekog takmičenja.



Generalni sekretar Kosovskog fudbalskog saveza, Erol Saljihu rekao je za RSE da bi se te eventualne utakmice igrale na neutralnom terenu.



“U pravnom smislu, ovo nisu pravila već izuzeci, zato što su još na početku Srbija i BiH pismeno zatražile da se izbjegnu susreti naših ekipa, ali i reprezentacija Kosova na kvalifikacijama. U posljednjem trenutku i Rusija je tražila nešto slično. Odlukom komiteta UEFA odlučeno je da i Rusija ne igra sa kosovskim ekipama u svojoj državi, već barem na neutralnom terenu. Ovo je još jedan izuzetak“, kazao je Saljihu, a prenio Kossev.



Dodaje da će tako biti sve do finala Evropskog prvenstva, kada se susreti ne mogu izbjeći, ali će se utakmice igrati na neutralnim terenima.



(SCsport)