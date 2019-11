Službena press konferencija „A“ reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči utakmice sa Lihtenštajnom održana je večeras na stadionu Rheinpark u Vaduzu.

Foto: SCsport

Predstavnicima medija su se obratili selektor Robert Prosinečki i reprezentativac Ermin Bičakčić.



Prosinečki je izjavio:



„Igrat će svi igrači koji su do sada manje igrali. Osim Bičakčića ostali igrači koji će sutra nastupiti nisu bili u prvoj postavi protiv Italije. Sead Kolašinac ima povredu zadnje lože i njega smo pustili da napusti pripreme reprezentacije, kao i Zorana Kvržića koji je takođe povrijeđen.“



Ermin Bičakčić očekuje pobjedu za kraj kvalifikacija:



„Neće biti teško pronaći motiv sutra bez obzira na to što nismo uspjeli da se kvalifikujemo za EURO. Moramo ozbiljno shvatiti selekciju Lihtenštajna i biti skoncentrisani jer je to ekipa koja je osvajala bodove u ovim kvalifikacijama. Cilj nam je da pozitivnim rezultatom završimo kvalifikacije. Ovo je šansa za igrače koji su manje igrali da se pokažu, ali i da se spremimo za baraž.“



Nakon press konferencije je bh. tim je odradio i službeni trening u Vaduzu.



(SCsport)