Predstavljanje autobiografije “Moja igra” Luke Modrića, koja će se uskoro prevesti na 12 jezika, izazvalo je veliku pažnju publike koja je Zagrebački velesajam posjetila na zadnji dan 42. međunarodnog sajma knjiga Interliber.

Autobiografija Luke Modrića “Moja igra” koja je nastala uz koautorstvo sportskog novinara Roberta Matteonija, u izdanju nakladničke kuće “Hermes”, po prvi put danas je predstavljena publici koja se u velikom broju okupila na Zagrebačkom velesajmu gdje danas završava 42. međunarodni sajam knjiga Interliber.



Dobitnik Zlatne lopte Luka Modrić i novinar Matteoni uz moderiranje urednika Krune Lokotara najprije su okupljenima iznijeli pojedine crte iz autobiografije te iz Modrićevog sportskog života, a potom je uslijedilo potpisivanje knjiga koje su se na obližnjem punktu, ali i u prostorijama sajma, mogle kupiti po cijeni od 150 kuna (20 eura).



U publici koja je tražila Modrićev potpis na knjigu, na sličice ili dresove najviše je bilo mladih, odnosno djece, ali i velik broj zaljubljenika u nogomet i igru Luke Modrića, svih uzrasta.



Modrić je tijekom predstavljanja kazao kako mu je oduvijek želja bila napisati autobiografiju, te kako mu je drago da mu se ta želja napokon ostvarila.



“Želja je sazrela nakon Svjetskog prvenstva jer za napisati autobiografiju falilo mi je nešto, a to je uspjeh s reprezentacijom”, rekao je Modrić te dodao kako je to bilo upravo ono što mu je falilo kao rezime nogometne karijere.



Modrić je izjavio kako inače voli čitati biografije, posebno sportske, a posljednju koju je čitao je biografija tenisača Andrea Agassija.



Naveo je kako je za suradnika odabrao upravo Roberta Matteonija jer se poznaju pofesionalno niz godina, nakon čega je to poznanstvo preraslo u prijateljstvo i dobro međusobno poznavanje. Povjerenje kojeg ima u Matteonija, naglasio je Modrić, bilo je iznimno važno.



Kao posebno drage knjige koje je Luka Modrić pročitao dok je igrao u nižim nogometnim kategorijama kluba Zadar naveo je “Robinson Crusoe” i “Heidi”.



“Djeci bih preporučio da, kad god mogu, uhvate malo vremena, 15, 20 ili 30 minuta dnevno, i da čitaju knjige jer to će im sigurno pomoći u njihovom odrastanju i formiranju”, poručio je Modrić.



Robert Matteoni je posebno pozdravio djecu nazočnu u publici poručivši kako Modrićeva biografija može biti dobra inspiracija upravo njima tijekom odrastanja.



“Luka Modrić je velika hrvatska vrijednost, ali i globalna nogometna i sportska zvijezda koja je osvojila najprestižnije nogometne nagrade”, kazao je Matteoni.



Dodao je kako očekuje da će knjiga biti hit, s obzirom da se u knjizi iznose činjenice koje se teško mogu saznati od Modrića koji se inače nastoji sakriti od oka javnosti.



Knjiga “Moja igra” uskoro bi trebala biti prevedena na 12 jezika, a još jedno predstavljanje knjige održat će se večeras u Zagrebu.



