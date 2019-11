Sa današnje dvije utakmice završen je jesenji dio sezone u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. GOŠK i Orašje odigrali su utakmicu bez pobjednika (3:3), dok je TOŠK u Tešnju pobijedio Travnik (2:0).

Foto: SCsport

GOŠK i Orašje su remizirali rezultatom 3:3. Odmah na startu postignut je jedan od najbržih golova ove sezone. U prvoj minutu Jusufbašić je doveo GOŠK u prednost. Već u 11. minuti bilo je 2:0, a strijelac je bio Kulović. Revija golova u Gabeli nastavila se samo dvije minute poslije kada je Antonio Vidović pogodio za Orašje.



Nakon pogodaka uslijedio je mirniji period igre, a do kraja prvog poluvremena nije bilo promjena rezultata. Nakon 20 minuta igre u drugom dijelu Mašić je doveo domaće u prednost od 3:1 i činilo se da će GOŠK lako doći do bodova. Ipak, u 73. minuti dosuđen je penal za goste koji je realizovao Vidović, a Hrštić je tri minute poslije pogodio za 3:3, što je bio konačan rezultat utakmice.



TOŠK je slavio protiv Travnika sa 2:0, a i na ovoj utakmici rano je postignut gol. Dizdarević je u osmoj minuti pogodio za vodstvo domaćih. Nakon 15 minuta igre Šabić je udvostručio prednost TOŠK-a. Domaći su imali više loptu u svom posjedu i diktirali su tempo, ali promjene rezultata nije bilo do odlaska na odmor.



Travnik je bio nešto bolji na početku drugog poluvremena i napravio je neke prilike, a prijetli su Šero i Silajdžija, ali nije bilo promjene rezultata. Na drugoj strani Rodrigo je bio u šansi. Gosti su i dalje bilo bolji u nastavku, ali do kraja rezultat se nije mijenjao.



(SCsport)