Naime, u finišu meča jedan domaći navijač utrčao je u teren, a za nim su krenuli redari i policajci na stadionu. U totalnom haosu i trci koja je nastala, policajac je u pokušaju da uhvati navijača koji je uletio u teren, udario poljskog reprezentativca.



Kedziora je nakon sudara pao na teren i morala mu se ukazati ljekarska pomoć, a na kraju je navijač uhvaćen i odstranjen sa stadiona…





A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ