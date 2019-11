Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u 9. kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine pred oko 10.000 gledalaca na zeničkom Stadionu Bilino polju od lidera grupe J, selekcije Italije rezultatom 0:3 (0:2).

Foto: FENA

Italijani su tako ostvarili devetu pobjedu i zadržali maksimalan učinak, dok se reprezentacija BiH porazom oprostila od domaćih navijača i bez ikakvih šansi za plasman dočekuje posljednji meč u kvalifikacijama protiv Lihtenštajna.



Gosti su veći dio meča bili bolji tim, mada je i reprezentacija BiH u prvom poluvremenu u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetila golu Donnarumme.



No, Italijani su uspjeli iskoristiti dvije prilike i golovima stopera Francesca Acerbija u 21. i Lorenza Insignie u 37. minuti doći do visokog vodstva.



Na otvaranju drugog poluvremena, u 53. minuti, Belotti je dobro šutirao sa oko 18 metara iskosa sa desne strane te pogodio za vodstvo gostiju od 3:0, čime je praktično bilo riješeno pitanje pobjednika.



Reprezentacija BiH do kraja je pokušavala doći do počasnog pogotka, ali nije bilo većih šansi.



BiH će priliku za plasman na EURO 2020 tražiti kroz baraž u martu naredne godine, a Italija je trijumfom u Zenici, pod vodstvom Roberta Mancinija ostvarila 10. uzastopnu pobjedu te oborila 80 godina star rekord. Devet uzastopnih pobjeda ta selekcija ostvarila je u periodu 1938.-1939. godine, kada ih je vodio selektor Vittorio Pozzo.



ZENICA - Stadion Bilino polje. Gledalaca 10.000. Glavni sudija: Sandro Schareer (Švicarska). Strijelci: 0:1 – Acerbi (21.), 0:2- Insigne (37.), 0:3- Belotti (53.). Žuti karton: Kovačević (BiH), Bernardeschi i Bonucci (Italija).



BIH: Šehić- Kvržić, Kovačević, Bičakčić, Kolašinac- Bešić (61. Sarić), Pjanić (77. Jajalo), Cimirot- Višća (61. Hodžić), Džeko, Krunić. Selektor: Robert Prosinečki.



ITALIJA: Donnarumma (88. Gollini)- Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson- Barella, Jorginho, Tonali- Bernardeschi (75. El Shaarawy), Belotti, Insignie (87. Castrovilli). Selektor: Roberto Mancini.





(FENA)