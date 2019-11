Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je i teoretske šanse za plasman na Evropsko prvenstvo, jer je Finska na domaćem terenu kolo prije kraja kvalifikacionog ciklusa pobijedila Lihtenštajn na svom terenu sa 3:0 i tako ostvarila historijski plasman na EP.

Foto: 24sata.info

U prvom poluvremenu Finska je imala apsolutnu kontrolu. Imali su loptu u svom posjetu znatno više i konstantno su prijetili. Tuominen je u 21. minuti pogodio za vodstvo domaćih i to je bio jedini gol u prvom dijelu utakmice. U nastavku Finci su bez problema došli do ubjedljivije pobjede.



Prvo je u 64. minuti dosuđen penal koji je realizovao Pukki. Napadač Norwicha pogodio je i u 75. minuti za sigurnih 3:0, a to je bio i konačan rezultat utakmice. I u drugom poluvremenu lopta je uglavnom bila kod Finaca, koji su uputili veliki broj udaraca, tako da je pobjeda mogla biti i ubjedljivija.



Zmajevi večeras igraju protiv Italije na Bilinom polju sa početkom u 20:45, a ovaj susret nema nikakav rezultatski značaj za naš tim u ovom kvalifikacijama.





(SCsport)