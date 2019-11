Nogometna reprezentacija Argentine pobijedila je Brazil u prijateljskom meču rezultatom 1:0, a jedini pogodak postigao je Lionel Messi.

Sam početka susreta bio je izuzetno zanimljiv, a već u 10. minuti sudija Conger svirao je kazneni udarac za Brazil, no Gabriel Jesus nije bio precizan i šutirao je pored gola.







Tri minute nakon toga, sudija je svirao penal za Argentinu nakon što je Alex Sandro srušio Lionela Messija, a napadač Barcelone preuzeo je odgovornost i šutirao penal, no Alisson je pročitao njegovu namjeru i odbranio šut.



Ipak, lopta se odbila direktno na nogu Messiju kojem iz drugog pokušaja nije bilo teško pogoditi za 1:0, prenosi Klix.



U nastavku susreta Argentina je imala nekoliko prilika da stavi tačku na ovaj meč, no Messi i društvo nisu bili precizni, pa je meč završio rezultatom iz prvog poluvremena i Argentina je nakon 2017. godine prvi put pobijedila Brazil.







