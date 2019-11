Reprezentacija Kosova je u Plzenu bila blizu velike pobjede u 9. kolu kvalifikacija za Euro, ali je na kraju Češka uspjela da stigne do sjajnog preokreta i da slavi sa 2:1.

Foto: Twitter

U prvom poluvremenu nismo vidjeli pogotke, mreže su mirovale, ali na startu drugog dijela Kosovo stiže do vodstva.



Igrala se 50. minuta kada je mrežu domaćih pogodio Nuhiu na asistenciju Hadergjonaja.



Ipak, Kosovari nisu uspjeli tu prednost zadržati do kraja, pošto je u 71. minuti Češka stigla do poravnanja preko Krala, a pobjedu joj je deset minuta prije kraja donio Celustka (2:1).



Tako su Česi osigurali plasman na Euro, pošto sada kolo pred kraj imaju četiri boda više od Kosova.



Engleska je potpuno razmontirala Crnu Goru, koju s klupe predvodi Faruk Hadžibegić. Gordi Albion je slavio sa čak 7:0. Harry Kane je postigao hat-trick, Oxlade-Chamberlain, Rashford i Abraham su postigli po jedan gol, dok je jednu loptu na Wembleyju u svoju mrežu smjestio bivši fudbaler Sarajeva Aleksandar Šofranac.



Visoku pobjedu je slavio i Portugal, koji je na domaćem terenu potopio Litvaniju sa 6:0, dok je Srbija s 3:2 savladala Luksemburg.



Dva gola je za naše istočne komšije postigao Mitrović, a jedan Radonjić.



Portugal u posljednjem kolu dočekuje Luksemburg, protiv kojeg se očekuje da potvrdi plasman na Euro s drugog mjesta, dok će Srbija najvjerovatnije u baraž. Ukrajina iz ove grupe ide na EP s prvog mjesta.



Cristiano Ronaldo je postigao novi hat-trick.







Francuska je u Parizu savladala Moldaviju 2:1, dok je Albanija remizirala s Andorom 2:2.





(SCsport)